Росстат расширил список товаров для подсчета инфляции

Росстат: индекс цен в 2026 году будут считать по 558 позициям
Росстат обновил перечень товаров и услуг, на основе которых будет рассчитываться индекс потребительских цен (ИПЦ) в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно новым параметрам, ежемесячный мониторинг инфляции будет проводиться по 558 позициям, тогда как в 2025 году их было 556. Для еженедельной оценки динамики цен число наблюдаемых товаров увеличено со 109 до 110.

В обновленный список для ежемесячного наблюдения включили печень птицы, губную помаду и жидкие средства для стирки, которые пользуются устойчивым спросом у населения. Отдельной категорией теперь будет учитываться кефир. Также в перечень добавлены компримированный природный газ, строительные блоки и услуга курьерской доставки.

Росстат пересмотрел и список лекарственных препаратов. Из него исключили восемь наименований, в том числе «Ингавирин», «Канефрон Н», «Аскофен-П» и «Трекрезан». Вместо них добавили семь других препаратов, среди которых «Амлодипин», «Индапамид», «Лозартан», «Розувастатин» и «Римантадин».

Для расширения охвата наблюдений часть позиций была унифицирована. Так, в наименованиях одежды убрали уточнение по типу ткани. В списке медикаментов торговые названия заменили на международные непатентованные — например, «Супрастин» теперь учитывается как хлоропирамин, а «Цетрин» — как цетиризин.

Из набора исключили товары и услуги, утратившие актуальность для массового потребления. В частности, речь идет о стационарных телефонах и услугах по замене батареек в наручных часах. Детализированные тарифы на междугородную связь заменили общей категорией.

Кроме того, из перечня убрали дезинфицирующие средства для поверхностей и медицинские маски. Эти позиции были добавлены в период пандемии COVID-19, но теперь признаны нерелевантными для постоянного мониторинга.

Ранее в России оценили вероятность рецессии в 2026 году.

