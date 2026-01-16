Размер шрифта
В рисовых отрубях нашли новый класс молекул, укрепляющих кожный барьер

PL: рисовые отруби оказались источником биологически активных липидов
Побочный продукт производства рисового масла оказался источником ранее неизвестных биологически активных липидов, способных усиливать защитные свойства кожи. Японские ученые обнаружили три новых соединения — оризацерамиды A, B и C, причем одно из них показало выраженный эффект укрепления кожного барьера. Работа опубликована в журнале Phytochemistry Letters (PL).

Рисовые отруби давно рассматриваются как ценный источник липидов для питания и ухода за кожей. Однако новое исследование показало, что их потенциал значительно недооценен. Обнаруженные соединения относятся к редкой группе ацилированных глюкозилцерамидов — липидов, играющих важную роль в поддержании целостности эпидермиса.

Глюкозилцерамиды широко распространены у животных, растений и микроорганизмов и входят в состав клеточных мембран, участвуя в межклеточной сигнализации и поддержании структуры тканей. Однако их ацилированные формы до сих пор не были достоверно описаны у растений. Ученым удалось выделить новые молекулы из рисовых отрубей и расшифровать их химическую структуру с помощью современных спектроскопических методов.

Чтобы оценить биологическую активность соединений, исследователи использовали реконструированные модели человеческого эпидермиса. Они измеряли трансэпидермальную потерю воды — ключевой показатель способности кожи удерживать влагу. Оризацерамид A уже при низких концентрациях значительно снижал потерю воды, указывая на укрепление кожного барьера. Оризацерамиды B и C такого эффекта не показали, что подчеркивает важность тонких различий в структуре молекул.

По словам авторов, решающую роль, вероятно, играет насыщенная жирная кислота в составе оризацерамида A. Помимо косметических перспектив, открытие имеет и фундаментальное значение: разнообразие глюкозилцерамидов используется в эволюционной биологии и молекулярной филогенетике, а новый структурный вариант может изменить представления о путях эволюции липидного обмена.

В дальнейшем ученые планируют изучить биосинтез этих соединений и ферменты, отвечающие за ацилирование. В перспективе 5–10 лет такие исследования могут привести к созданию новых функциональных продуктов питания, косметических ингредиентов и устойчивых биопродуктов на основе отходов переработки риса, повышая их ценность для здоровья и экономики.

