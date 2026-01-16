Размер шрифта
Политика

В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Песков: дату послания к Федеральному собранию назовут, когда Путин ее установит
Гавриил Григоров/РИА Новости

Кремль проинформирует о дате послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, когда она будет установлена главой государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы проинформируем. Когда президент определится со сроками, мы вас проинформируем», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

В последний раз российский лидер обращался к Федеральному собранию России в феврале 2024 года. Церемония прошла в столичном Гостином дворе. Глава государства зачитывал текст два часа и шесть минут — это рекорд продолжительности подобных обращений. В своем выступлении он коснулся спецоперации на Украине, объявил о пяти новых нацпроектах и призвал вставать на лыжи.

Послание к Федеральному собранию — это программный документ, отражающий то, как глава государства видит дальнейшее развитие страны.
В нем есть положения о политике, экономике и идеологии РФ, а также конкретные предложения по поводу законотворческой работы парламента.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин на следующей неделе встретится с иностранными послами.

