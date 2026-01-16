Бывшая российская фигуристка намерена взять золото на Олимпиаде-2026

Бывшая российская фигуристка Анастасия Метелкина, выступающая в паре с Лукой Берулавой за Грузию, заявила в интервью на русском языке о намерении выиграть золото на Игр 2026 года в Италии.

«Мы готовимся в штатном режиме. Для нас Олимпийские игры очень важны. И я надеюсь, что мы с Лукой точно так же, как на этом ЧЕ, все-таки заберем золотую медаль на Олимпийских играх», — заявила Метелкина.

Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава впервые в карьере одержали победу на чемпионате Европы в парном катании. По результатам произвольной программы спортсмены набрали 139.80 балла, а их итоговая сумма составила 215.76 балла.

Международный союз конькобежцев мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее латвийским спортсменам рекомендовали не контактировать с россиянами на Олимпиаде.