Песков заявил, что для установления мира на Украине нужны совместные усилия

Мир на Украине не установится сам. Для его достижения требуются совместные усилия на встречных треках. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Для того, чтобы установиться миру, нужны совместные на встречных треках усилия», — сказал представитель Кремля.
Накануне глава государства во время церемонии вручения верительных грамот от иностранных послов в Москве заявил, что мирное урегулирование на Украине должно быть достигнуто как можно скорее.
Путин добавил, что мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Одновременно с этим президент обратил внимание на то, что ситуация на международной арене «все больше деградирует».
До этого глава оценил роль России в мире. По его словам, РФ необходима миру не только из-за своей территории, народонаселения, технологического, оборонного и индустриального потенциала, но из-за своих полезных ископаемых. Глава государства подчеркнул, что Россия является важнейшей частью мира, иначе баланс не выстроится.
Ранее Путин заявил, что нужно быть готовым к чему угодно.