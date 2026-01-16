Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Песков заявил, что для установления мира на Украине нужны совместные усилия

Песков: для мира на Украине нужны совместные усилия на встречных треках
Сергей Карпухин/РИА Новости

Мир на Украине не установится сам. Для его достижения требуются совместные усилия на встречных треках. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Для того, чтобы установиться миру, нужны совместные на встречных треках усилия», — сказал представитель Кремля.

Накануне глава государства во время церемонии вручения верительных грамот от иностранных послов в Москве заявил, что мирное урегулирование на Украине должно быть достигнуто как можно скорее.

Путин добавил, что мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Одновременно с этим президент обратил внимание на то, что ситуация на международной арене «все больше деградирует».

До этого глава оценил роль России в мире. По его словам, РФ необходима миру не только из-за своей территории, народонаселения, технологического, оборонного и индустриального потенциала, но из-за своих полезных ископаемых. Глава государства подчеркнул, что Россия является важнейшей частью мира, иначе баланс не выстроится.

Ранее Путин заявил, что нужно быть готовым к чему угодно.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27637321_rnd_1",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+