Диетолог назвал самые распространенные причины ожирения

Существует три основные распространенные причины ожирения у людей. Об этом сообщила диетолог Марина Макиша в интервью «Звезде».

По ее словам, лишний вес появляется в случае заболевания сахарным диабетом, из-за малоподвижного образа жизни, а также употребления высококалорийных продуктов.

Она также отметила, что больше всего к ожирению склонны люди старше 40 лет, в данной возрастной категории процент людей с большим весом может достигать 40 процентов.

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