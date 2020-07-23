Спасатели нашли тело альпиниста, которого искали почти месяц

Спасатели обнаружили тело альпиниста на вершине вулкана Ключевская Сопка, которого искали с 6 июля сообщает ТАСС.

«Спасателям удалось достичь кратера вулкана Ключевская Сопка, где было обнаружено тело альпиниста», — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС агентству сообщили, что спасатели уже спускаются с вулкана. Их движение осложняют селевые сходы и камнепады.

Отмечается, что 6 июля в службу спасения позвонил мужчина и сообщил, что у его товарища при восхождении на вершину вулкана отнялись ноги, он потерял сознание. Спасатели выдвинулись из краевого центра в поселок Усть-Камчатск, однако подняться на вершину им не удалось из-за высокой вулканической активности, схода селевых потоков и камнепада.

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