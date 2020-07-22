Школьницу насмерть придавило забором в Балашихе

15-летняя девушка погибла в подмосковной Балашихе после того, как на нее упал бетонный забор, сообщили в главке СК по Московской области.

«Девочка задела во время прогулки со сверстницами палку опоры конструкции забора, секция которого в последующем упала на потерпевшую», — заявили в СК.

В настоящее время специалисты ищут собственника территории, по которой гуляли подростки. На месте работают криминалисты.

Следствие уже возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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