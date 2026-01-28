В Иране заявили, что иранские ракеты достанут до американских баз

МИД ИРИ: ракеты Ирана не достанут до США, но долетят до американских баз

Замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что дальность иранских ракет недостаточна для того, чтобы достать до США, однако ее хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дальности наших ракет не хватит, (чтобы достать. — «Газета.Ru») до США, однако американские базы расположены вокруг нас», — сказал Гариб-Абади.

28 января американский президент Дональд Трамп заявил, что в сторону Ирана движутся крупные силы США. Выступая перед сторонниками в штате Айова, Трамп вновь затронул тему Ирана, повторив заявление о том, что в июне 2025 года США «ликвидировали ядерные возможности» Тегерана. По его словам, задержка на месяц могла бы позволить Ирану обзавестись ядерным оружием.

До этого американский авианосец «Авраам Линкольн» в сопровождении трех военных кораблей, оснащенных ракетами «Томагавк», вошел в зону ответственности Центрального командования США в западной части Индийского океана. США также направили в регион штурмовики F-15E для усиления ударной авиации и дополнительные системы ПВО Patriot и THAAD для защиты от ответных ударов иранских ракет малой и средней дальности.

Ранее сообщалось, что иранский лидер спрятался в бункере в ожидании удара США.