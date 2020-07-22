Рособрнадзор сравнил результаты ЕГЭ по русскому языку в 2020 и 2019 году
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Рособрнадзор сравнил результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку в 2019 и текущем году. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе ведомства со ссылкой на врио руководителя ведомства Анзора Музаева отметили, что в 2020 году результаты ЕГЭ оказались лучше, чем в прошлом году.
«Мы видим ежегодный рост показателей ЕГЭ по русскому языку», — цитируются слова Музаева.
Он также добавил, что ЕГЭ по русскому языку сдают все выпускники, которые собираются поступать в вузы.
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