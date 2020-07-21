Захвативший автобус в Луцке заявил, что один из заложников ранен
Захвативший автобус в украинском Луцке Максим Кривош в эфире телеканала «НТА» заявил, что один из заложников ранен.
Одна из заложниц дозвонилась в эфир телеканала и передала трубку захватчику. Тот сказал, что отпустит людей, когда власти выполнят его требования.
«Заложники в плохом состоянии. Полный автобус, один человек ранен, одна беременная, один ребенок», — сказал Кривош.
Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Центр города перекрыт, на месте работают отряды спецназначения — специалисты ведут переговоры с захватчиком.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Луцке.
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