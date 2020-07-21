Захвативший автобус в Луцке заявил, что один из заложников ранен

Захвативший автобус в украинском Луцке Максим Кривош в эфире телеканала «НТА» заявил, что один из заложников ранен.

Одна из заложниц дозвонилась в эфир телеканала и передала трубку захватчику. Тот сказал, что отпустит людей, когда власти выполнят его требования.

«Заложники в плохом состоянии. Полный автобус, один человек ранен, одна беременная, один ребенок», — сказал Кривош.

Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Центр города перекрыт, на месте работают отряды спецназначения — специалисты ведут переговоры с захватчиком.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Луцке.

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