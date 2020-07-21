В Подмосковье врачи спасли новорожденного весом в 480 граммов
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Врачи Коломенского перинатального центра спасли девочку, родившуюся на 25-ой неделе беременности с весом в 480 граммов, пишет РЕН.
Отмечается, что состояние новорожденной осложнялось тем, что она перенесла внутриутробную инфекцию.
Девочка больше месяца была подключена к аппарату ИВЛ и получала питание через зонд. Сейчас она уже весит 1720 граммов.
Врачи заявляют, что жизни ребенка ничего не угрожает, но она все еще продолжает лечение.
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