В Подмосковье врачи спасли новорожденного весом в 480 граммов

Врачи Коломенского перинатального центра спасли девочку, родившуюся на 25-ой неделе беременности с весом в 480 граммов, пишет РЕН.

Отмечается, что состояние новорожденной осложнялось тем, что она перенесла внутриутробную инфекцию.

Девочка больше месяца была подключена к аппарату ИВЛ и получала питание через зонд. Сейчас она уже весит 1720 граммов.

Врачи заявляют, что жизни ребенка ничего не угрожает, но она все еще продолжает лечение.

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