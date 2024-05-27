МВД объявило в розыск двух украинских генералов. Их разыскивают по уголовным статьям МВД разыскивает украинских генералов Владимира Горбатюка и Олега Вишневского

МВД РФ объявило в розыск украинских генералов Горбатюка и Вишневского. Оба разыскиваются по уголовным статьям, но подробностей ведомство не сообщило. Ранее в розыск были объявлены другие высокопоставленные украинские военные, включая Кирилла Буданова* и Александра Сырского.

МВД России объявило в розыск двух высокопоставленных украинских военных — заместителя главы генштаба ВСУ бригадного генерала Владимира Горбатюка и бывшего командующего силами логистики генерал-лейтенанта Олега Вишневского. Соответствующий документ опубликован в базе ведомства.

Оба генерала объявлены в розыск по уголовным статьям, однако конкретные обвинения, выдвинутые против украинских генералов, ведомство не раскрывает.

Владимир Горбатюк родился в 1982 году и занимает должность заместителя главы генерального штаба ВСУ. Он был назначен в феврале указом президента Владимира Зеленского. До этого Горбатюк командовал 54-й отдельной механизированной бригадой.

Генерал-лейтенант Олег Вишневский родился в 1972 году, ранее был командующим силами логистики украинской армии — с 2019 по 2021 год. До этого он возглавлял войска оперативного командования «Юг».

Розыск украинских военных

Этот шаг российского МВД происходит на фоне продолжающегося конфликта на Украине и является частью более широких мер, предпринимаемых Россией против украинских военных и чиновников.

После начала российской спецоперации на Украине МВД России объявило в розыск многих высокопоставленных украинских военных. В декабре был объявлен в розыск начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Следственный комитет России заочно обвинял его в военных преступлениях, в том числе в более чем 100 ударах беспилотниками по территории России.

С начала СВО российские регионы начали подвергаться атакам беспилотников. Первый обстрел был 19 июня 2022 года в Белгородской области. Крупнейшая атака случилась 30 августа 2023 года, когда нападения зафиксировали в Севастополе, Пскове, Московской, Калужской, Рязанской, Брянской, Орловской и Воронежской областях.

В мае в розыск был объявлен командовавший тогда сухопутными войсками Александр Сырский, ныне главком ВСУ. В конце 2022 года против него было возбуждено уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Следственный комитет заявил, что украинская Нацгвардия препятствовала эвакуации мирных жителей через гуманитарные коридоры в Мариуполе, превращая их в мишени и убивая из различных видов оружия.

Политическое руководство Украины

4 мая российские власти объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского, экс-президента Петра Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. В Совфеде заявили, что иммунитет Зеленского действует только на территории Украины. Но добавили, что он «просто разыскивается», речь необязательно идет об аресте.

«Дипломатический иммунитет — это когда посол к нам приезжает или наш туда и ему вручают верительные грамоты. У него эти грамоты принимают, и он обладает дипломатическим иммунитетом. Если он что-то такое совершил с точки зрения страны пребывания, то максимум, что страна пребывания может сделать, это его выдворить», — объяснил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

6 мая в базе российской полиции оказались экс-премьер Владимир Гройсман, а также бывшие министр иностранных дел Павел Климкин и внутренних дел Арсен Аваков.