Россиянина обвинили в распространении фейков о ВС РФ

Бывший житель Чукотки признан виновным в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) России по Чукотскому административному округу.

В период с декабря 2022 года по март 2023 года гражданин России опубликовал на своей странице в социальной сети публикации, которые, по данным следствия, содержали заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ.

В СК РФ уточнили, что фигуранту заочно предъявлено обвинение. При задержании мужчине грозит семь лет лишения свободы с запретом на создание и управление сайтами в интернете и распространение там любой информации в течении четырех лет после выхода из мест лишения свободы.

Мужчина объявлен в межгосударственный розыск.

На прошлой неделе сообщалось, что в Петербурге заочно арестовали на два месяца бывшего муниципального депутата Никиту Юферева за повторную дискредитацию действий ВС РФ.

Ранее в РФ объявили в розыск одного из идеологов нацизма на Украине.