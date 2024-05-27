Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина обвинили в распространении фейков о ВС РФ

Суд признал виновным бывшего жителя Чукотки в распространении фейков о ВС РФ

close
100%
Freepik.com

Бывший житель Чукотки признан виновным в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) России по Чукотскому административному округу.

В период с декабря 2022 года по март 2023 года гражданин России опубликовал на своей странице в социальной сети публикации, которые, по данным следствия, содержали заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ.

В СК РФ уточнили, что фигуранту заочно предъявлено обвинение. При задержании мужчине грозит семь лет лишения свободы с запретом на создание и управление сайтами в интернете и распространение там любой информации в течении четырех лет после выхода из мест лишения свободы.

Мужчина объявлен в межгосударственный розыск.

На прошлой неделе сообщалось, что в Петербурге заочно арестовали на два месяца бывшего муниципального депутата Никиту Юферева за повторную дискредитацию действий ВС РФ.

Ранее в РФ объявили в розыск одного из идеологов нацизма на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами