Российские учителя рассказали, как работа влияет на их здоровье

Большинство российских учителей уверены, что их профессия — сложная, которая подойдет не каждому. 73% считают, что учителю важно иметь крепкое физическое и психическое здоровье. А главными негативными факторами педагоги назвали стресс и психоэмоциональное напряжение. Это показало исследование Цифриум и Лабораторной службы Хеликс, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В первой части исследования педагогам предлагалось оценить степень воздействия профессиональной деятельности на физическое здоровье. 33,3% опрошенных ощущают сильное негативное влияние и оценивают его на 9 баллов из 10 возможных. 22,2% учителей — на 6 баллов. Остальные респонденты отмечают низкую степень влияния профессиональной деятельности на физическое здоровье.

На психическое здоровье профессиональная деятельность влияет в не меньшей степени. Работу учителя сопровождают стрессы, высокая степень ответственности, повышенные нагрузки на опорно-двигательную систему и т.д. Так, четверть респондентов (25,9%) испытывает острое влияние работы на ментальное здоровье — на 7 из 10 баллов. А 33% педагогов — среднее, но постоянное. Остальные участники опроса тоже подтвердили, что работа влияет на их психическое здоровье, но в меньшей степени.

Топ-5 по силе воздействия на психическое и физическое здоровье преподавателей составили: стресс и психоэмоциональное напряжение (92,6%), высокая концентрация бактерий и респираторные заболевания (55,6%), усиленная речевая нагрузка (51,9%) и напряжение органов зрения (48,1%), а также сидячий образ жизни (25,9%). Только 3,7% респондентов среди негативных факторов выбрали сверхурочные переработки и низкий уровень оплаты труда.

Главными факторами, которые могли бы улучшить психоэмоциональный фон и укрепить здоровье, сами учителя назвали уменьшение нагрузки и увеличение заработной платы (59%). Многие будут рады путевкам на санаторно-курортное лечение и оборудованным в их школах кабинетам релаксации.

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