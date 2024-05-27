Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, когда на заправках меньше всего машин

ППР: меньше всего машин на российских заправках с 19:00 до 7:00 мск

close
100%
Global Look Press

Меньше всего машин на российских заправках с 19:00 до 7:00 мск. Об этом говорится в исследовании финтех-оператора «Передовые Платежные Решения» (ППР), проведенного на основе анализа операций по топливным картам россиян (есть у «Газеты.Ru»).

Самые загруженные часы на заправках с 8 до 10 утра — перед началом рабочего дня. Далее машин становится меньше, но до 17 часов на заправках все равно бывают небольшие очереди. Утром машин может быть в два-три раза больше, чем вечером.

В разрезе по месяцам чуть больше операций на АЗС водители совершают в октябре и декабре, а меньше всего — в январе и феврале. Специалисты полагают, что снижение активности в начале года связано с праздниками, которые чаще всего люди проводят дома.

«Заправка машины в загруженные часы на АЗС в среднем занимает 15-20 минут с ожиданием своей очереди и оплатой. Чтобы не стоять в очередях, можно приезжать на заправку ночью», — отметила руководитель направления «Мобильное приложение» и бесконтакт сервиса Марина Протасова.

Она назвала еще один вариант — оплачивать топливо дистанционно, например, через мобильное приложение. В таком случае получится избежать очереди на кассе, останется только подождать свою колонку.

Исследование было проведено в мае 2024 года. Специалисты ППР изучили поведение 70 тыс. владельцев топливных карт на 18 тыс. АЗС по всей России.

Ранее россиянам назвали простые способы избежать эвакуации автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами