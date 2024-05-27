Россиянам рассказали, когда на заправках меньше всего машин

Меньше всего машин на российских заправках с 19:00 до 7:00 мск. Об этом говорится в исследовании финтех-оператора «Передовые Платежные Решения» (ППР), проведенного на основе анализа операций по топливным картам россиян (есть у «Газеты.Ru»).

Самые загруженные часы на заправках с 8 до 10 утра — перед началом рабочего дня. Далее машин становится меньше, но до 17 часов на заправках все равно бывают небольшие очереди. Утром машин может быть в два-три раза больше, чем вечером.

В разрезе по месяцам чуть больше операций на АЗС водители совершают в октябре и декабре, а меньше всего — в январе и феврале. Специалисты полагают, что снижение активности в начале года связано с праздниками, которые чаще всего люди проводят дома.

«Заправка машины в загруженные часы на АЗС в среднем занимает 15-20 минут с ожиданием своей очереди и оплатой. Чтобы не стоять в очередях, можно приезжать на заправку ночью», — отметила руководитель направления «Мобильное приложение» и бесконтакт сервиса Марина Протасова.

Она назвала еще один вариант — оплачивать топливо дистанционно, например, через мобильное приложение. В таком случае получится избежать очереди на кассе, останется только подождать свою колонку.

Исследование было проведено в мае 2024 года. Специалисты ППР изучили поведение 70 тыс. владельцев топливных карт на 18 тыс. АЗС по всей России.

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