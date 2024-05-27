В США возник конфликт между Белым домом и Госдепом

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен вступил в спор с советниками Белого дома, которые опасаются нарастания конфронтации с Россией. Об этом заявил аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис в интервью CNN.

«Внутри администрации Байдена есть группа, которая обеспокоена перспективой эскалации конфликта [с Россией]. Госсекретарь [Энтони Блинкен] пытается выступать против этих страхов», — сообщил аналитик, добавив, что, по его мнению, советник по нацбезопасности страны Джейк Салливан весьма сдержан, как и президент Джо Байден.

Накануне министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что поддержка Украины странами Запада должна оставлять пространство для возможного маневра в переговорах с Москвой и возможного заключения мира. Министр также отметил, что полное прекращение помощи Киеву приведет к новой мировой войне.

Ранее страны «Большой семерки» обсудили способы использования активов РФ для помощи Украине.