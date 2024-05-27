Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США возник конфликт между Белым домом и Госдепом

CNN: Белый дом спорит с главой Госдепа по поводу эскалации конфликта с Россией

close
100%
Luis Barron/Global Look Press

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен вступил в спор с советниками Белого дома, которые опасаются нарастания конфронтации с Россией. Об этом заявил аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис в интервью CNN.

«Внутри администрации Байдена есть группа, которая обеспокоена перспективой эскалации конфликта [с Россией]. Госсекретарь [Энтони Блинкен] пытается выступать против этих страхов», — сообщил аналитик, добавив, что, по его мнению, советник по нацбезопасности страны Джейк Салливан весьма сдержан, как и президент Джо Байден.

Накануне министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что поддержка Украины странами Запада должна оставлять пространство для возможного маневра в переговорах с Москвой и возможного заключения мира. Министр также отметил, что полное прекращение помощи Киеву приведет к новой мировой войне.

Ранее страны «Большой семерки» обсудили способы использования активов РФ для помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами