Мэра Большого Камня наградили орденом Мужества в зоне СВО

Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев рассказал в своем Telegram-канале, что награжден орденом Мужества.

«Вчера был награжден государственной наградой, орденом Мужества, в особом порядке», — написал он.

В марте 2023 года в СУСК Приморского края сообщили о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В региональной прокуратуре подтвердили, что речь идет об Абушаеве, который возглавлял район с 2019 года до конца 2021 года. Мужчина обвиняется в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.

Абушаев находится в федеральном розыске по двум обвинениям. В апреле он сообщил, что находится в зоне проведения спецоперации.

В октябре прошлого года суд Приморского края не удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение Фрунзенского районного суда, который обязал следствие отменить постановление о розыске.

В декабре Абушаев сообщил, что ему вручили награду, и выложил свое фото с медалью «За храбрость» II степени.

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