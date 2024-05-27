Полиция задержала десятки протестующих в центре Еревана

Полиция задержала десятки граждан в центре Еревана после того, как они попытались перекрыть улицу Абовяна. Об этом пишет ТАСС.

Судя по кадрам трансляции в соцсетях, оппозиция продолжает свои акции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

В Армении из-за акций протеста перекрыта автомагистраль в Иран. Отмечается, что граждан на акции протеста призвал выйти лидер оппозиционного движения архиепископ Баграт Галстанян. Активисты перекрыли автомагистраль в Иран в районе города Аштарака. Также заблокированы несколько улиц в Ереване.

До этого стало известно, что участники акции в Ереване, требующие отставки премьера Пашиняна, покинули территорию рядом с его резиденцией и вернулись на площадь Республики.

26 мая глава армянской оппозиции Галстанян призвал к массовым акциям неповиновения. Оппозиция требует отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Армению на глазах мира превращают в инструмент реализации идей Запада.