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В Черном море у Новороссийска пройдут тренировочные стрельбы

Власти Новороссийска: в Черном море пройдут тренировочные стрельбы

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AP

В Черном море в районе Новороссийска пройдут тренировочные стрельбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Отмечается, что стрельбы пройдут 27 мая с 11:00 до 13:00 часов и с 21:00 до 23:00 часов.

«Сегодня <...> в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы», — пояснили в городской администрации.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о продолжающихся учениях Черноморского флота. 27 апреля Развожаев сообщал об учениях расчетов ППДО в районе мыса Херсонес.

Также российский ракетный крейсер «Варяг» отработал стрельбу по воздушной цели в рамках международного учения «Милан-2024». Были выполнены тренировки по связи и пополнение запасов от судна обеспечения в указанном районе.

Ранее ВС России отработали форсирование водных преград в зоне СВО.

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