В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу. Данные об этом появились в онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны.

Также сирены включили в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Запорожской и Херсонской областей.

По данным ресурса, воздушная тревога в регионах началась практически одновременно — в 7:45 мск.

До этого в подконтрольном властям Украины городе Запорожье, расположенном в южной части республики, произошел взрыв, в стране заработали сирены воздушной тревоги. Перед этим на всей территории Украины в третий раз за день объявили воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харьковской области зафиксировали повреждение железнодорожной инфраструктуры.