В российских колледжах выросло число бюджетных мест

В текущем учебном году среднее профессиональное образование решили получить 1,22 млн человек, при этом у молодых людей все больше шансов учиться бесплатно. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, число бюджетных мест в российских колледжах растет год от года. Так, в 2023 году рост составил 14,7 тыс. человек (60,62% от общего количества абитуриентов). Больше всего прием на бесплатные места увеличен в следующих регионах: Москва — на 3816, Санкт-Петербург — на 1221, Новосибирская область — на 907, Томская область — на 853, Ленобласть — на 835.

Чаще всего бесплатно учатся на медсестер (39,3 тыс. человек), программистов (36,4 тыс.) и поваров (25,1 тыс.). Кроме того, многие хотят стать специалистами по техобслуживанию и ремонту двигателей (24,1 тыс.) и сварщиками (22,7 тыс.). На платной основе чаще всего поступают на юриспруденцию и экономику.

Отмечается, что министерству поручили предоставить прогноз по потребностям в кадрах в среднесрочной перспективе — это важная задача, требующая учета нескольких факторов. При составлении прогноза чиновников призвали учитывать технологическое развитие экономики, реализацию инвестиционных проектов и изменения на рынке труда.

До этого сообщалось, что почти треть опрошенных россиян (32%) оценили на 5 баллов из 5 важность высшего образования для построения карьеры. Каждый пятый (20%) признает его необходимость на 4 балла из 5.

Ранее стало известно, сколько россиян готовы взять кредит на образование детям.