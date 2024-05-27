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В Уфе из горящего девятиэтажного дома спасли 30 человек

В Уфе сотрудники МЧС спасли 30 человек во время пожара в квартире

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МЧС РФ по Республике Башкортостан

Жителей Уфы эвакуировали из дома из-за пожара. Об этом сообщает управление МЧС по Башкирии.

Инцидент произошел в девятиэтажном доме на Российской улице. Утром в квартире на втором этаже произошел пожар. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, из-за сильного задымления им пришлось провести тактическую вентиляцию. Только после этого они приступили к эвакуации. Всего было спасено 30 человек.

На кадрах с места инцидента задымление наблюдается не только в комнате, но и на балконе.

«Пожар локализован, открытое горение ликвидировано на площади 60 квадратных метров», – сообщается в публикации.

На данный момент неизвестно, что стало причиной пожара. Обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю ведомства. Информация о пострадавших отсутствует.

До этого в Рязани мальчик решил поиграть с зажигалкой. В результате произошел пожар, несколько человек едва не отравились продуктами горения. Во время инцидента сгорели две квартиры с балконами.

Ранее в Петербурге дагестанцы спасли мальчика из горящей квартиры на пятом этаже.

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