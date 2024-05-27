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Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении

МО: десантники из Тулы уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте в ДНР

Бронированная группа десантников из Тулы уничтожила группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте на Северском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что разведывательная группа «крылатой пехоты» при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружила опорный пункт ВСУ с укрывшимися в нем военнослужащими в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой народной республики.

Командование тульского гвардейского воздушно-десантного соединения для ликвидации техники и личного состава ВСУ направила бронегруппу на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М гвардейского парашютно-десантного полка.

В ночное время в сопровождении мобильных групп охраны со средствами радиоэлектронной борьбы и противодроновыми ружьями экипажи боевых машин оперативно направились в указанный район. Экипажи бронегруппы подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции ВСУ, уничтожив до отделения личного состава, рассказали в Минобороны РФ.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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