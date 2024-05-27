ЕС нарастил закупки российского железа и алюминия

Евросоюз в марте 2024 года увеличил закупки российского железа, стали и алюминия из-за роста спроса в Бельгии и Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

По информации агентства, российский экспорт железа и стали в марте вырос в 1,7 раза в месячном выражении, или до €328 млн, что является максимумом с мая 2023 года.

Большего всего российской продукции в марте 2024 года закупила Бельгия. Оборот вырос в 3,5 раза, до €130,5 млн. Далее следуют Италия (€85 млн) и Дания (€35,1 млн). В пятерку крупнейших покупателей также вошли Чехия и Нидерланды.

Германия нарастила закупки алюминия в пять раз, до €22,4 млн.

До этого газета «Известия» со ссылкой на исследование банка ПСБ и «Опоры России» писала, что малый бизнес РФ вновь вышел на докризисный уровень экспорта. За минувший год количество малых и средних предприятий (МСП), вовлеченных в экспортную деятельность, увеличилось на 50%— до 14%.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.