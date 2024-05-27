Соцфонд России закончил год с многомиллиардным техническим дефицитом

Социальный фонд России завершил первый год своего существования с дефицитом на 593,4 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы исполнения бюджета СФР.

СФР создан в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования с 1 января 2023 года.

Профицит 2022 года возник в результате более раннего перечисления части федерального трансферта, рассчитанного на 2023 год. Это отразилось и на показателях 2023 года, поскольку при финансировании расходов был использован переходящий остаток этих средств и на эту же сумму уменьшен запланированный федеральный трансферт. То есть, балансового дефицита не произошло, рассказали в Минтруде.

СФР получает доход за счет страховых взносов и федерального трансферта. Страховые взносы предназначены для обеспечения страховых выплат, а средства федерального бюджета направляются на расходы, связанные с выполнением социальных обязательств нестрахового характера, и компенсацию выпадающих доходов, например, в связи с службой в армии, отпуском по уходу за ребенком и тд.

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