За ночь над российскими регионами уничтожили и перехватили 12 беспилотников

Над российскими регионами, в том числе над Кубанью, уничтожили и перехватили 12 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, беспилотники уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО).

«Один БпЛА уничтожен над территорией Брянской области, еще один БпЛА уничтожен над территорией Белгородской области, четыре БпЛА уничтожены над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также еще шесть беспилотников были уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области.

До этого РИА Новости сообщало, что под Орском в Оренбургской области упал беспилотник. Гражданские объекты не пострадали. Также не было угрозы местным жителям.

Также рано утром беспилотник упал на территорию топливно-заправочной станции в Орловской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.