Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме сообщили число бойцов ВСУ, сдавшихся в плен под Берестовым

Водолацкий: более 70 солдат ВСУ сдались в плен во время боев за Берестовое

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Более 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложили оружие и сдались в плен российским военным во время боев за село Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, чьи слова передает ТАСС.

«Более 73 человек сдались в плен», — сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

25 мая боец Вооруженных сил Украины Николай Перепаленко, сдавшийся в плен российской группировке войск «Север», рассказал, что украинские бойцы не хотели держать оборону под Харьковом, к тому же помощи в виде боеприпасов они не дождались. По словам пленного, он со своими сослуживцами поехал на подкрепление, но снарядов для ведения боя им так и не предоставили.

До этого сообщалось, что украинские военные пытались добить раненого наемника из Франции, который попал в российский плен в районе Клещеевки в Донецкой народной республике.

До этого пленный боец ВСУ рассказал о расстреле сослуживцев на Пасху.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами