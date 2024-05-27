Более 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложили оружие и сдались в плен российским военным во время боев за село Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, чьи слова передает ТАСС.

«Более 73 человек сдались в плен», — сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

25 мая боец Вооруженных сил Украины Николай Перепаленко, сдавшийся в плен российской группировке войск «Север», рассказал, что украинские бойцы не хотели держать оборону под Харьковом, к тому же помощи в виде боеприпасов они не дождались. По словам пленного, он со своими сослуживцами поехал на подкрепление, но снарядов для ведения боя им так и не предоставили.

До этого сообщалось, что украинские военные пытались добить раненого наемника из Франции, который попал в российский плен в районе Клещеевки в Донецкой народной республике.

До этого пленный боец ВСУ рассказал о расстреле сослуживцев на Пасху.