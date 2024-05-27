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Российский посол рассказал, какие переговоры по Украине с участием РФ возможны

Посол Гармонин: переговоры по Украине должны вестись с учетом нынешних реалий

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Переговорный процесс по Украине должен брать в расчет интересы России в сфере безопасности, вестись с учетом сложившихся реалий. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Российской Федерации в Швейцарии Сергей Гармонин.

Дипломата спросили, при каких обстоятельствах представители РФ могли бы принять участие в какой-либо мирной конференции. Гармонин на это ответил, что в первую очередь власти Украины должны отменить законодательный запрет на введение переговоров с Москвой. Об этом неоднократно говорили российский президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров.

Также переговорный процесс должен учитывать интересы России в сфере безопасности, а не быть очередной попыткой навязать «грезы» руководства Украины, высказала мнение Гармонин. По его словам, Россия попросту не будет участвовать в мероприятиях, где захотят провести «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского.

Кроме того, мирный процесс должен вестись с учетом сложившейся на поле боя и геополитике обстановки, требования Киева вернуться к границам 1991 года не реалистичны, добавил российский посол.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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