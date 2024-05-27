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Тайвань за сутки зафиксировал вблизи более 20 летательных аппаратов КНР

Военные Тайваня зафиксировали вблизи 21 воздушное судно и 11 кораблей НОАК

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Dado Ruvic/Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Тайваня зафиксировали вблизи острова 21 воздушное судно и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после завершения масштабных учений. Информация об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление тайваньского оборонного ведомства в соцсети X.

«С 6:00 воскресенья (1:00 мск. — «Газета.Ru») по 6:00 понедельника (вокруг Тайваня. — «Газета.Ru») было зафиксировано 21 воздушное судно и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что 10 воздушных судов НОАК пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны острова.

23 мая силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая начали военные учения вокруг острова Тайвань. В тот же день военные Тайваня сообщили о появлении в воздушном пространстве возле острова 49 истребителей и других летательных аппаратов НОАК после начала учений.

Ранее глава администрации Тайваня Лай Циндэ на фоне военных учений КНР вокруг острова призвал Пекин к диалогу.

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