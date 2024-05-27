В России спрогнозировали рост потребления мяса

В 2024 году потребление россиянами мяса составит 83 кг на человека в год, что на 2,3 кг больше показателя за 2023 год. Такой прогноз «Газете.Ru» дал директор по маркетингу «Останкинского мясоперерабатывающего комбината» (ОМПК) Андрей Ажимов.

«Стоит отметить, что такие показатели свойственны уровню развитых богатых стран, так как обычно среднемировое потребление составляет около 43 кг. Рост потребления мяса будет связан с увеличением ресурсов ресурсы внутреннего рынка колбасных и мясных изделий. В 2024 году они вырастут примерно на 2-3%», — с казал Ажимов.

Он уточнил, что под ресурсами подразумевается то, что приводит к росту рынка мяса в России — например, в 2024 году это увеличение собственного производства в РФ и импорт из Китая, а также других стран.

По данным Национального Союза Свиноводов России, только за последние восемь лет (с 2015 по 2023 годы) ежегодное подушевое потребление мяса выросло на 12,5% и достигло 80,7 кг на человека в год. Это рекордный показатель за последние 30 лет. Согласно аналитическим данным компании «Ntech», в первом квартале 2024 года рынок колбасных изделий вырос на 7,2% в объеме или 15,5 тыс. тонн, сосиски стали главным драйвером роста в абсолюте нарастив 3, 3 тыс. тонн к прошлому году.

Ранее сообщалось, что россияне стали есть больше окрошки.