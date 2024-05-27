Названа категория россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно

Россияне, имеющие трудовой стаж на вредных и опасных рабочих местах, имеют право выйти на пенсию досрочно. Об этом «Газете.Ru» сказала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, мужчины, кто имеют трудовой стаж на вредных и опасных условиях, могут оформить пенсию в 50 лет, если «вредный» стаж составляет 10 лет, а общий стаж – 20 лет. Женщины могут оформить пенсию в 45 лет при «вредном» стаже в 7,5 года и общем стаже 15 лет. В 2024 году они должны достичь возраста 62 года для мужчин и 57 лет для женщин, а также иметь не менее 28,2 пенсионных балла.

«Гражданам, имеющим право и желающим выйти на досрочную пенсию, стоит заранее обратиться в территориальное отделение Социального фонда России, чтобы убедиться в наличии стажа, необходимого для выхода на досрочную пенсию», — отметила экономист.

Вредный стаж можно получить, работая в том числе в сферах химического производства, переработки нефти, атомной промышленности, полиграфии. Также вредный стаж получают врачи-рентгенологи, врачи, постоянно занятые в рентгенооперационных и ангиографических кабинетах.

По общему правилу, в 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. Для получения страховой пенсии им нужно от 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного балла.

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