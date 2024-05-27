Россиянам рассказали, куда вложить деньги на срок от года до пяти лет

Реальная инфляция в России в 2024 году составляет 10%. Ее в период до одного года превышают доходности по вкладам и облигациям, от одного года до пяти лет – облигациям, акциям и коммерческой недвижимости, а от пяти лет – по драгоценным металлам. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, профессор Университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Если ваши накопления — в пределах «подушки безопасности» (то есть расходы на три-шесть месяцев + бюджет на крупные покупки еще на такой же срок), имеет смысл вкладывать только в банковские вклады. Средства, превышающие годовой бюджет, можно вкладывать в более рисковые акции, облигации», — отметил экономист.

Он уточнил: если сбережения превышают ваш пятилетний бюджет, часть можно направлять на долгосрочные вложения – недвижимость и драгметаллы, а часть, которую некритично потерять (не более 20% от активов) можно вкладывать в высокорискованные инвестиции, но только по мере роста квалификации как инвестора.

По словам Зайнуллина, пандемия и антироссийские санкции показали, что активы иностранцев могут быть в любой момент заморожены, а россиян могут просто не пустить в страну, где они купили недвижимость или открыли счета.

Экономист отметил, что сейчас под такими ограничениями для россиян – США и Европа. Эксперт не исключил, что в любой момент может прилететь «черный лебедь», и недвижимость граждан РФ, их счета будут заморожены в популярных сейчас арабских странах, Турции, Юго-Восточной Азии.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство не планирует вносить изменения в порядок налогообложения доходов по депозитам.