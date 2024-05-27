Депутаты предложили ввести досрочную пенсию педагогам среднего профобразования

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили ввести досрочную пенсию для педагогов среднего профессионального образования. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

По мнению парламентариев, преподавателям следует учитывать педагогический стаж при условии, что в учреждении среднего профессионального образования обучается не менее половины детей в возрасте до 18 лет.

Таким образом, в случае принятия законопроекта ЛДПР педагоги среднего профессионального образования смогут уходить на пенсию досрочно, после 25 лет работы.

До этого юрист Иван Соловьев прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект, который позволяет детям передавать родителям свои пенсионные коэффициенты, тем самым увеличивая их пенсию.

Ранее стало известно, сколько работодателей в России готовы софинансировать пенсию сотрудников.