ЦАХАЛ сообщил, что ударил по объекту в Рафахе с радикалами ХАМАС

Самолет Армии ЦАХАЛ ударил по объекту ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на армейскую пресс-службу.

«Некоторое время назад самолет ЦАХАЛа нанес удар по объекту ХАМАС в Рафахе, на котором действовали высокопоставленные террористы ХАМАС», — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что в результате удара произошло возгорание и несколько мирных жителей в этом районе получили ранения. Отмечается, что обстоятельства инцидента «находятся на рассмотрении».

Военные подчеркнули, что удар наносился высокоточными боеприпасами по законным целям, координаты которых были получены на основе точных разведданных, и в соответствии с международным правом.

До этого армия обороны Израиля зафиксировала восемь ракет, выпущенных из района Рафаха, часть удалось перехватить системе противовоздушной обороны.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.