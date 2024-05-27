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Стало известно, что Си Цзиньпин не поедет в Швейцарию после призыва Зеленского

Sky News: Зеленский не сможет заставить Си Цзиньпина приехать в Швейцарию

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Global Look Press

Видеоприглашение Владимира Зеленского не заставит председателя КНР Си Цзиньпина приехать на конференцию в Швейцарии по Украине. Об этом написал обозреватель Sky News Джон Спаркс.

Журналист отметил, что Си Цзиньпин четко дал понять, что конфликт на Украине не имеет к нему и Китаю никакого отношения. Так что обозреватель уверен, что видеоприглашение, записанное на фоне руин в Харькове, вряд ли заставит китайского лидера пересмотреть свою позицию.

Спаркс считает, что пиар-акции Киева уже потеряли влияние на мир и на ближайших союзников Украины.

Накануне Зеленский опубликовал видеоприглашение, в котором призвал Джо Байдена и Си Цзиньпина приехать на «саммит мира» в Швейцарии, чтобы проявить «лидерство в приближении мира». По его словам, участие в мероприятии уже подтвердили более 80 стран.

Вместе с этим президент Украины в интервью признался, что Киев считает саммит не попыткой прекратить боевые действия, а площадкой для поиска новых рычагов давления на РФ.

Ранее Зеленский заявил, что Украина на саммите в Швейцарии планирует выдвинуть на обсуждение три из десяти пунктов предложенной украинскими властями «формулы мира».

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