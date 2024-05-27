Россиянам рассказали, какая прибавка к пенсии положена за советский стаж

За каждый год стажа до 1991 года россиянам положена прибавка к пенсии в 1% от ее суммы. А за каждый год стажа в период с 1992 по 2002 год — еще 10%. Об этом «Газете.Ru» сказала доктор экономических наук, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Например, если у гражданина стаж до 1991 года составил 7 лет и после 1992 года – еще 20 лет, то увеличение пенсии составит 17% (7% — за 7 лет стажа до 1991 года и 10% — за 10 лет стажа с 1992 по 2022 год). Условно, если человеку была назначена пенсия в 24 тыс. рублей, то прибавка за такой стаж составит 4080 рублей, и итоговая пенсия – 28 080 рублей.

В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. Для получения страховой пенсии им нужно от 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного балла. С 2028 года в рамках пенсионной реформы такое право получат женщины в возрасте от 60 лет и мужчины от 65 лет со стажем от 15 лет и 30 пенсионными баллами. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб говорила «Газете.Ru», что российские власти не планируют повышать пенсионный возраст после 2028 года и ужесточать требования к трудовому стажу, и такой вопрос даже не поднимается.

Ранее была названа категория россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно.