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В Армении из-за протестов перекрыли автомагистраль в Иран

Србазан пайкар: в Армении оппозиция призвала к массовым акциям протеста

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Арам Нерсесян/РИА «Новости»

В Армении из-за акций протеста перекрыта автомагистраль в Иран. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала оппозиции «Србазан пайкар».

Отмечается, что граждан на акции протеста призвал выйти лидер оппозиционного движения архиепископ Баграт Галстанян. Активисты перекрыли автомагистраль в Иран в районе города Аштарака. Также заблокированы несколько улиц в Ереване.

До этого ТАСС сообщал, что участники акции в Ереване, требующие отставки премьера Пашиняна, покинули территорию рядом с его резиденцией и вернулись на площадь Республики.

26 мая глава армянской оппозиции Галстанян призвал к массовым акциям неповиновения. Оппозиция требует отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Также один из лидеров фракции «Тавуш во имя родины» Гурген Меликян заявил, что партия выдвинула кандидатуру Галстаняна на должность премьер-министра Армении.

Ранее Захарова заявила, что Армению на глазах мира превращают в инструмент реализации идей Запада.

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