Премьер Японии дал указания в связи планом КНДР запустить спутник

Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указания профильным министрам по сбору информации и оповещению населения в связи с предупреждением Северной Кореи о планах запуска спутника-шпиона. Информацию об этом опубликовал телеканал NHK.

Отмечается, что глава правительства дал указание профильным министрам вести сбор информации и оперативно предоставлять ее населению. Кроме этого, он призвал вместе с США и Южной Кореей требовать отказа Северной Кореи от запуска.

До этого Северная Корея уведомила Японию о намерении в период с 27 мая по 4 июня осуществить запуск спутника.

Заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Ган Иль заявил, что вооруженные силы страны намерены принять меры в ответ на нарушение морской границы КНДР и активизацию воздушной разведки Южной Кореи и США.

20 мая сообщалось, что КНДР из-за испытаний США повысила готовность к ядерному сдерживанию.

Ранее КНДР провела испытания новой тактической баллистической ракеты.