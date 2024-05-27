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В Оренбургской области упал беспилотник

РИА: беспилотник упал под Орском в Оренбургской области

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Shutterstock

Беспилотник упал под Орском в Оренбургской области. Об этом сообщили РИА Новости в правительстве региона.

По данным властей, гражданские объекты не пострадали. Также не было угрозы местным жителям.

До этого рано утром беспилотник упал на территорию топливно-заправочной станции в Орловской области. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, во время массированной атаки на область произошло падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территорию станции в городе Ливны.

По его словам, пострадала часть фасада административного здания, сотрудники оперативных служб и городской администрации незамедлительно прибыли на место для локализации и устранения последствий. В момент их работы на территории АЗС упал еще один беспилотник. В результате инцидента водитель пожарной части не выжил, еще три человека пострадали.

Накануне Клычков рассказал, что средства ПВО сбили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Орловской областью.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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