В РФПИ заявили о необходимости вакцинации от COVID около 40-50 млн россиян
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в ближайшее время необходимо вакцинировать 40-50 миллионов человек в России. Об этом он рассказал в интервью газете «Аргументы и факты».
«По нашим оценкам, в 2021 году будет произведено более 3 миллиардов доз вакцин на основе аденовирусных векторов, что позволит миру эффективно бороться с коронавирусом», — сообщил глава РФПИ.
По его словам, фонд намерен достигнуть объема в 200 миллионов доз к концу 2020 года за счет производства вакцины в партнерстве с несколькими государствами. Из данного числа 30 миллионов доз будет произведено в России, а остальное — благодаря международным партнерам.
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