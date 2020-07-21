В РФПИ заявили о необходимости вакцинации от COVID около 40-50 млн россиян

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в ближайшее время необходимо вакцинировать 40-50 миллионов человек в России. Об этом он рассказал в интервью газете «Аргументы и факты».

«По нашим оценкам, в 2021 году будет произведено более 3 миллиардов доз вакцин на основе аденовирусных векторов, что позволит миру эффективно бороться с коронавирусом», — сообщил глава РФПИ.

По его словам, фонд намерен достигнуть объема в 200 миллионов доз к концу 2020 года за счет производства вакцины в партнерстве с несколькими государствами. Из данного числа 30 миллионов доз будет произведено в России, а остальное — благодаря международным партнерам.

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