Ученый оценил сезонность коронавируса

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин оценил сезонность нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что на распространение заболевания сильнее влияют массовые скопления людей, чем сезонные изменения погоды.

Ученый подчеркнул, что у коронавируса пока был только «один сезон», поэтому сезонным его называть рано.

«Степень сезонности этого вируса тоже не известна, насколько его течение или вспышка будет зависеть от того, лето на дворе или зима», — добавил Базыкин.

Он напомнил, что в США в летнюю теплую погоду число выявленных случаев COVID-19 растет, когда в других странах оно падает.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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