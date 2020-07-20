Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки

Следственный комитет утяжелил обвинение бывшему первому замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александру Мельникову, арестованному по делу о мошенничестве на 100 млн руб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он добавил, что остальным фигурантам дела следствие добавило аналогичное обвинение.

Ранее сообщалось, что Мельников обвиняется Следственным комитетом России в покушении на мошенничество. Его задержали в соответствии с материалами Главного управления собственной безопасности МВД. Ему грозит до 10 лет колонии.

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