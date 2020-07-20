Жертвами коронавируса в Японии стали более 1 тысячи человек

Японские медики зафиксировали два новых летальных исхода от COVID-19 за последние сутки, число жертв пандемии в стране таким образом превысило 1 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные токийской администрации.

По информации властей, в настоящее время число жертв инфекции составляет 1 001, общее число заболевших превысило 26,5 тыс. человек.

За последние сутки в стране обнаружили 419 новых случаев заражения.

Власти страны на фоне второй волны вируса не стали вводить повсеместных ограничений, однако, согласно социологическим опросам, более 66% японцев выступают за повторное введение режима ЧС. Он действовал в стране с 8 апреля по 25 мая.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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