В Ростове-на-Дону ребенок погиб от удара током от фонарного столба

Семилетний мальчик погиб, играя во дворе, после того, как прикоснулся к столбу уличного освещения и получил удар током, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По информации следствия, ребенок пытался перебраться через бетонное ограждение, которое вело на детскую площадку. В какой-то момент он ухватился за фонарный столб и получил мощный удар током.

«От полученной электротравмы ребенок упал с высоты более двух метров, получив при этом телесные повреждения, в виде черепно-мозговой травмы, что привело к его смерти», — заявили в пресс-службе.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства смерти мальчика.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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