В Британии коронавирусом заразились почти 295 тысяч человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 726, общее число инфицированных достигло почти 295 тыс., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

По последним данным, в Великобритании к настоящему моменту заразились 294 792 жителя. Жертвами COVID-19 стали 45 119 пациентов.

В министерстве отметили, что реальное число заражений в стране может быть гораздо выше из-за того, что многие люди с бессимптомным или легким течением болезни не обращаются к врачам и не проходят тестирование.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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