В Москве снова заработала трамвайная линия между метро «Павелецкая» и «Пролетарская»

В Москве вновь открылась трамвайная линия между метро «Павелецкая» и «Пролетарская». Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

«Мы закончили перенос трамвайных путей у Павелецкого вокзала. Теперь трамвайная линия между метро «Павелецкая» и «Пролетарская» снова открыта для пассажиров», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что трамваи теперь будут останавливаться прямо перед зданием вокзала и поворачивать в сторону «Пролетарской».

Кроме того, изменился маршрут легендарной «Аннушки» («А»). Теперь трамваи пойдут от «Чистых прудов» через «Павелецкую», «Пролетарскую» до Новоконной площади.

В департаменте уточняют, что по обновленным маршрутам №А, 39 в центре и №47, 49 в районе Нагатино пустили современные низкопольные вагоны.