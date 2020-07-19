В Сочи предупредили об аномальной жаре

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Гостей и жителей Сочи экстренно предупредили об аномальной жаре в +37°С, пишет МЧС по Краснодарскому краю.

«Днем и вечером 20 июля на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +36-37°С», — говорится в сообщении.

Спасатели также предупредили о возможных лесных пожарах.

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