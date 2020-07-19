В Узбекистане за сутки коронавирусом заразились 533 человека, что увеличивает общее число заболевших до 16 429, пишет минздрав страны.

За день умерли четыре, всего — 84 пациента. Выздоровели больше девяти тысяч человек. Сейчас на лечении находятся 7 218 человек, 72 из них в тяжелом состоянии, 21 — в критическом.

До 1 августа в Узбекистане действует карантин: ограничено движение транспорта, введена самоизоляция, не работают общественные места.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

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