Надпись Black Lives Matter в Нью-Йорке в очередной раз залили краской
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Желтую надпись Black Lives Matter напротив небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке в третий раз за неделю облили краской, пишет ABC News.
В последнем случае две женщины вылили черную краску на надпись, после чего их арестовали. Один из полицейских, проводивших задержание, поскользнулся на краске и повредил руку и голову.
Отмечается, что женщинам пока не предъявили обвинения.
По данным издания, в Нью-Йорке есть группы активистов, выступающих в поддержку полиции. Они не разделяют идею сокращения финансирования правоохранительных органов.