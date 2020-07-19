Надпись Black Lives Matter в Нью-Йорке в очередной раз залили краской

Желтую надпись Black Lives Matter напротив небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке в третий раз за неделю облили краской, пишет ABC News.

В последнем случае две женщины вылили черную краску на надпись, после чего их арестовали. Один из полицейских, проводивших задержание, поскользнулся на краске и повредил руку и голову.

Отмечается, что женщинам пока не предъявили обвинения.

По данным издания, в Нью-Йорке есть группы активистов, выступающих в поддержку полиции. Они не разделяют идею сокращения финансирования правоохранительных органов.